Ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета обнаружили, что уменьшение количества жира в языке улучшает состояние людей при синдроме обструктивного апноэ во сне. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

«Большинство клиницистов, и даже эксперты по апноэ во сне, обычно не фокусируются на жире в языке для лечения этого состояния. Теперь, когда мы знаем, что жир в языке является фактором риска, мы установили уникальную терапевтическую цель, которой у нас никогда не было», – рассказал Ричард Шваб (Richard Schwab), ведущий автор исследования.

Синдром обструктивного апноэ во сне – это состояние, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громким храпом. Основным фактором риска его развития является ожирение, но существуют и другие причины, такие как наличие больших миндалин или утопленная челюсть.

В исследовании, проведенном в 2014 году этой же группой авторов, сравнивались две группы пациентов с ожирением – без обструктивного апноэ во сне или с ним. Было выявлено, что языки участников с апноэ были большего размера и имели более высокий процент жировых отложений.

В новом исследовании приняли участие 67 человек с ожирением и синдромом обструктивного апноэ во сне. Благодаря диете или операции по снижению веса пациенты за шесть месяцев в среднем потеряли почти 10% массы тела. В целом, показатели апноэ во сне у участников снизились на 31% после вмешательства по уменьшению веса.

До и после вмешательства по снижению веса участники исследования проходили МРТ-сканирование гортани и брюшной полости. Ученые обнаружили, что положительная динамика в наибольшей степени связана с уменьшением объема жира в языке.

Помимо «похудения» языка потеря веса привела к уменьшению объемов крыловидного отростка (мышцы челюсти, которая контролирует жевание) и боковой стенки глотки (мышцы по бокам дыхательных путей). Эти изменения также улучшили состояние пациентов, но в меньшей степени.