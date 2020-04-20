Отбывающий срок в американской тюрьме в Данбери российский летчик Константин Ярошенко узнал, что один из его сокамерников скончался от заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Об этом в понедельник, 20 апреля, ТАСС сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, Ярошенко рассказал, что умер человек, занимавший соседнюю кровать, находящуюся в двух метрах от спального места россиянина. Общая камера, в которой содержат заключенных, рассчитана на 100 человек.

«Ярошенко говорит, что там просто паника сейчас», — сказал Тарасов.

Он добавил, что по словам обвиняемого, скончавшемуся человек три дня отказывали в медицинской помощи.

«Потом, когда он уже физически не мог встать и задыхался, его отправили в изоляцию, через какое-то время узнали, что он ушел из жизни из-за коронавируса», — сообщил Тарасов со слов Ярошенко, добавив, что летчик по-прежнему испытывает связанные с COVID-19 симптомы, медицинской помощи ему не оказали.

17 апреля адвокат сообщил, что Ярошенко было отказано в проведении теста на коронавирус.

Как сообщалось ранее, Ярошенко рассказал адвокату о своих симптомах COVID-19. Россиянин отметил, что к настоящему моменту коронавирусом заразились все заключенные тюрьмы. После публикации этих заявлений посольство России запросило власти США о дополнительном медобследовании Ярошенко, а руководитель российской дипмиссии Анатолий Антонов лично обратился к генпрокурору и директору Федерального бюро тюрем с прошением по возвращению на родину многих заключенных соотечественников.

Адвокат Тарасов выразил обеспокоенность в связи с тем, что руководство тюрьмы не принимает должных мер по лечению россиянина по причине того, что его температура колеблется в пределах нормы.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября 2019 года стало известно, что американские власти вновь отказали в передаче его РФ. 29 октября в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с Ярошенко. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.