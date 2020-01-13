СПОРТ

Яромир Ягр повторил рекорд Горди Хоу по длительности карьеры

22:32 13/01/2020

Чешский хоккеист Яромир Ягр догнал Горди Хоу по длительности профессиональной карьеры. Он играет на льду «по крупному» уже более 30 лет, сообщают «Вести».

Член клуба «Кладно» Яромир Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в возрасте 16 лет. Таким же рекордом может похвастаться канадский хоккеист Горди Хоу, который играл на профессиональном уровне с 1946 по 1980 годы.

Несмотря на солидный для спортсмена возраст, Ягр неплохо сыграл в матче в чемпионате Чехии против «Спарты», который завершился со счетом 8:4 в пользу чехов. 47-летний хоккеист забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В этом сезоне спортсмен набрал 19 очков в 22 играх.

В конце прошлого года американский боксер Альберт Хьюз вышел на ринг и отправил соперника в нокаут в 73 года. Спортсмен включен в Книгу рекордов Гинесса как самый пожилой профессиональный боксер. Ранее Российский хоккеист Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, забившим не менее чем по 45 голов в десяти сезонах.



