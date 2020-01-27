СПОРТ

Яркая жизнь Коби Брайанта: баскетболист, семьянин, меценат (ФОТО)

17:53 27/01/2020

Поклонники баскетбола во всем мире погрузились в траур. В воскресенье погиб легендарный Коби Брайант, передает «МИР 24». Его вертолет разбился в туман недалеко от Лос-Анджелеса. Пилот и все восемь пассажиров, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джианна, погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2008 году его признали самым ценным игроком НБА, а следующие два года – самым ценным игроком финала НБА. За сборную США Брайант дважды побеждал на Олимпийских играх – в 2008 и 2012 годах. В списке самых результативных игроков в истории НБА он занимает четвертую строчку – на его счету 33643 очка.

В 2018 году Коби был удостоен премии «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

Брайант был щедрым меценатом. Он жертвовал крупные суммы на помощь детям, был официальным послом Американской некоммерческой организации After-School All-Stars (ASAS), основал фонд в Китае, который поддерживал программы по образованию и здравоохранению.

«Мой мозг не может обработать такое понятие, как «неудача». Быть «неудачником» – это хуже, чем смерть», – говорил Коби. Не менее категоричен он был и в отношении лентяев. «Я не могу общаться с ленивыми людьми. Мы говорим на разных языках. Я их не понимаю и не хочу понимать», – отмечал Брайант.

«Мы все можем быть мастерами своего дела, но нужно выбирать. Всегда есть жертвы – время с семьей, общение с друзьями, с родителями. Это те жертвы, на которые придется пойти, чтобы чего-то достичь», – рассуждал спортсмен.

Коби Брайанту был 41 год. У него остались жена Ванесса Лэйн и три дочери.

Яркие моменты спортивной и личной жизни выдающегося баскетболиста – в фотоленте.



