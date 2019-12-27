Возмущение у туристки Айко Ясуды вызвали жители Итурупа, приветствовавшие японских гостей словами «добро пожаловать на наш остров». Об этом со ссылкой на японскую газету Yomiuri сообщает РИА Новости.

Издание отметило, что 80-летняя Айко Ясуда считает Итуруп «своей родиной» и жила на острове в детстве. А приветствие россиян ее «неприятно поразило».

«Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова — «Прекрасно!» и «Здесь живут замечательные люди!», в ее сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство», — подчеркивается в статье.

По словам Айко Ясуды, она не понимает, зачем власти Японии разрешили подобные туристические поездки, ведь они «никак не связаны с перспективой возврата островов».

«Рамблер» писал, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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