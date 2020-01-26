Из-за глобального потепления снег в России будет выпадать все реже, заявил «РИА Новости» в воскресенье, 26 января, доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.

«Причина того, что снега становится меньше — потепление климата. Чем выше температура, тем меньше снега: снег превращается в дождь, а если и выпадает, он быстрее тает на поверхности земли», — пояснил ученый.

По его мнению, повышение температуры особенно скажется на России, поскольку она находится на высоких широтах. Такахиро уверен, в будущем количество снега на территории страны существенно сократится.

«Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем», — спрогнозировал японский эксперт.

Нынешняя зима обещает стать самой теплой в истории метеорологии. Так, 21 января в Москве и Санкт-Петербурге были побиты температурные рекорды 1957 года, когда воздух в городах прогрелся до +3,3 и +4,8 градусов выше нуля соответственно.

Кроме того, синоптики предсказали большинству регионов России теплый февраль.