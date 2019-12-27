Японская туристка Айко Ясуду возмутилась словами жителей Итурупа, встречавших гостей из Японии словами: «Приветствуем вас на нашем острове». Об этом со ссылкой на газету Yomiuri сообщает РИА Новости.

В статье рассказывается о поездке японских туристов на остров. Автор публикации указывает, что приветствие россиян неприятно поразило 80-летнюю Ясуду, которая жила на Итурупе в детстве и считает его своей родиной. «Я не понимаю, почему наше правительство признало возможность совершения туристических поездок японцев на острова», — сказала женщина, добавив, что эти поездки не связаны с перспективной возврата островов.

Россия и Япония имеют нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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