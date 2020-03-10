Компания «Яндекс» зарегистрировала Фонд общественных интересов в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 10 марта, руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Сегодня в составе участников специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрирован международный фонд «Фонд общественных интересов», учрежденный публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Нидерланды)», — приводит агентство слова Лыскова.

В конце декабря в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что планируют изменить корпоративную структуру из-за создания Фонда общественных интересов до конца I квартала 2020 года. Публичные акционеры компании одобрили изменения.

Как сообщали в том же месяце СМИ, основным нововведением станет учреждение нидерландской Yandex N.V. некоммерческого Фонда общественных интересов, который зарегистрируют в Калининградском САР. Фонд получит 0,001% российского «Яндекса».

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно создавать международные фонды в САР на острове Русский в Приморье и острове Октябрьский в Калининградской области.