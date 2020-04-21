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Россиянам все сложнее соблюдать режим самоизоляции. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила руководитель проектов «Яндекса» по информированию о коронавирусе Антонина Самсонова.

По ее словам, первая неделя воспринималась россиянами «как неожиданный отпуск». У людей хватало финансовых и психологических возможностей сидеть на карантине. А затем все больше и больше людей начали выходить на улицу.

Судя по «индексу самоизоляции», который ведет «Яндекс», чаще всего режим нарушается в Москве. Следом в рейтинге приростов идут Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург.

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