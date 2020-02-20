«Яндекс» опять стал самой дорогой российской интернет-компанией по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания 20 февраля.

Стоимость «Яндекса» в этом году составляет $14,6 млрд. Отмечается, что компания занимает первое место в рейтинге второй год подряд. Следом расположилась Mail.ru Group. Ее стоимость составляет $5,3 млрд. На третьем месте — электронная доска объявлений Avito (стоимость $3,9 млрд). В пятерку лидеров также вошли платежная система Qiwi и сервис по поиску работы HeadHunter.

В рейтинг вошли компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, а их продукты не могут существовать вне онлайн-среды. Для подсчета стоимости компаний использовались данные по выручке без учета НДС, предоставленные фирмами, а в некоторых случая приведена оценка, полученная путем опроса экспертов и участников рынка.

Ранее в этот же день стало известно, что основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук обошла предпринимательницу Елену Батурину и теперь является богатейшей женщиной в России.