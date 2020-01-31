«Яндекс» составил карту, на которой можно посмотреть на один день из жизни московского наземного транспорта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 31 января.

Компания использовала данные сервиса «Яндекс. Карты» о передвижении общественного транспорта за ноябрь 2019 года, усреднили их и ускорили перемещение точек в сотни раз. Таким образом получилась карта, на которой можно увидеть один день из жизни наземного транспорта Москвы.

«По данным «Яндекс.Карт», в средний будний день в Москве на линию выходят примерно 8,3 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. В основном — автобусов. Из 1066 городских маршрутов троллейбусы работают только на 37, трамваи — на 31. В январе 2020 на 20 автобусных маршрутах работали электробусы», — говорится в сообщении.

Активное движение общественного транспорта начинается около 6 часов утра — в это время на улице одновременно находится около 2 тыс. единиц транспорта. Утренние часы пик приходится на период с 7 до 10 утра (5,3 тыс. единиц). С 11 до 16 часов количество транспорта снижается до 4-4,3 тыс. единиц. Вечерние часы пик приходится на период с 17 до 20 часов (около 5 тыс. единиц).

В ночные часы движение транспорта не прекращается: в 2 часа ночи на дорогах находится 180 единиц транспорта, в 3 часа ночи — 54 автобуса, в 4 часа ночи — около 40. Начиная с 5 утра количество транспорта начинает расти.

В выходные отсутствуют ярко выраженные часы пик и в промежутке между 8 утра и 8 вечера активность движения держится на одном уровне, а на улицах города примерно на 25% меньше общественного транспорта, чем в будние дни.

В декабре 2019 года стало известно, что с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится в среднем на 3%.