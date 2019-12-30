Российская компания «Яндекс» подала иск по интеллектуальным правам на ООО «Компания Афиша», которая входит в состав холдинга Rambler Group. Об этом говорится из базы данных картотеки арбитражных дел.

Дата регистрации иска — 27 декабря. Сумма требований со стороны «Яндекса» не уточняется.

В настоящий момент ни один представитель двух компаний не прокомментировал данное обстоятельство.

При этом 20 декабря газета «Ведомости» писала, что Rambler подал иск к оператору мобильной связи МТС и «Яндексу» за использование слова «Афиша» в названии их одноименных сервисов.

В настоящий момент, в реестре Роспатента есть множество наименований со словом «Афиша», в частности, «Яндекс. Афиша» и «МТС. Афиша». Компании зарегистрировали названия своих сервисов в середине нынешнего года. Как и аналог от Rambler, продукты компаний дают возможность покупать билеты в кино, на концерты и спектакли.

26 декабря Rambler Internet Holding (Rambler Group) подала иск к телеканалу «Матч ТВ» за трансляцию игр Английской премьер-лиги (АПЛ). Свое решение в Rambler объяснили тем, что компания обладает исключительными правами на показ прямых трансляций АПЛ, в частности, в сезонах-2019/20, 2020/21 и 2021/22.

В середине декабря ООО «Рамблер Интернет Холдинг» (входит в состав Rambler Group) подали в суд на сервис компании Amazon Twitch за «пиратские» трансляции игр АПЛ. Компания потребовала заблокировать Twitch и выплатить ей рекордные для России компенсационные 180 млрд рублей (около $2,9 млрд).

Представители платформы объяснили, что они лишь предоставляют доступ к контенту, материалы же публикуются на Twitch самими пользователями и руководство сервиса не могут менять контент. Позже Rambler иск к компании отозвал по причине заключения соглашениями между обеими сторонами.