Глава Минстроя России Владимир Якушев примет участие в заседании общественного совета ведомства 12 мая, несмотря на то, что заболел коронавирусом. Об этом 2 мая заявил председатель совета Сергей Степашин.

«Надо отдать ему должное, он с пониманием относится к тому, чем мы [в общественном совете при Минстрое] занимаемся», — приводит его слова газета «Комсомольская правда».

Заседание пройдет 12 мая в формате видеоконференции. В ней примут участие около 100 человек и 44 регионов страны. На президиуме общественного совета будут обсуждаться проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Степашин отметил, что Якушев чувствует себя хорошо и вообще «сильный человек».

30 апреля стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Глава правительства также ушел на самоизоляцию. Его обязанности временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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