Телеведущий Леонид Якубович, ранее сообщивший о том, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей, в разговоре с РИА Новости рассказал, что изменять существующую систему начисления в одиночку — «глас вопиющего в пустыне», заниматься этим должны профсоюзы, а быстрому разрешению вопроса поспособствовало бы получение главой Минтруда минимальной для России пенсии.

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей. При этом трудовой стаж у него с 1961 года.

» (Обращаться куда-то) — это глас вопиющего в пустыне. Это же не только мое мнение. Я сейчас выражаю мнение, вероятно, миллиона пенсионеров, которые живут в этой стране. Поэтому я один ничего не добьюсь. Вероятно, этим должны заниматься профсоюзы, наверное, я так думаю. Те, кого слышат. Одного не услышат, это точно совершенно. Политика — такая история. Если долбить все время, то, наверное, услышат», — рассказал Якубович.

Адекватная пенсия, по мнению Якубовича, должна быть вполне пристойна для нормальной жизни человека, "который всю свою жизнь посвятил этой стране".

«И благодарное отечество должно, по крайней мере, компенсировать ему хотя бы часть того труда, который он отдал на благо родины. Вот и все, больше ничего. Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во-всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос», — ответил Якубович на вопрос о том, какую пенсию он считает справедливой для себя с учетом размера отчислений и трудового стажа.

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