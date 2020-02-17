Телеведущий Леонид Якубович оказал первую помощь своему коллеге Дмитрию Диброву, когда у того произошел приступ в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом рассказали очевидцы изданию «Комсомольская правда» в понедельник, 17 февраля.

Инцидент произошел в кафе кинотеатра перед премьерой фильма. Отмечается, что Якубович не поддался панике, попросил принести Диброву полотенца и вызвать скорую помощь.

Дмитрию Диброву стало плохо в понедельник, 17 февраля. По предварительным данным, у 60-летнего ведущего случился приступ эпилепсии, его отвезли в ГКБ им. С.П. Боткина. По словам Диброва, после инцидента он чувствует себя нормально.