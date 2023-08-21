Всі дані про судові справи, вироки та інформацію щодо їх виконання в Україні збираються та заносяться до Єдиного державного реєстру судових справ. Проте, існують виняткові випадки, коли рішення, пов’язані з певними справами, що вважаються «державною таємницею», не включаються до цього реєстру. Часом виникає ситуація, коли судове засідання може відбутися без присутності позивача або відповідача, і тоді виникає виправдане питання — як можна дізнатися про судове рішення за прізвищем? Отримати більше інформації на тему можна перейшовши за посиланням: https://youcontrol.com.ua/topics/yak-diznatysia-rishennia-sudu-za-prizvyshchem/.

Як дізнатися судові рішення по прізвищу?

Якщо сторони судової справи відсутні на засіданні, можна дізнатися про прийняте суддею рішення шляхом отримання офіційного листа, який буде надіслано поштою. Раніше цей спосіб був основним, але зараз, завдяки доступності та відкритості даних Єдиного державного реєстру судових справ України згідно із законом від 22.12.2005 «Про доступ до судових рішень», ви можете отримати рішення суду онлайн, не виходячи з дому.

На офіційному веб-сайті реєстру (Судова влада України) існує пошукова форма, де вам потрібно заповнити відповідні поля для ознайомлення з прийнятими рішеннями щодо вашої справи:

номер справи;

регіон;

суд;

прізвище судді;

прізвище учасника судової справи тощо.

Не обов’язково заповнювати всі поля. Наприклад, якщо ви не знаєте номер справи або не впевнені, який суд розглядав вашу справу, можна знайти судові справи за прізвищем судді. Однак, чим більше вхідних даних ви вказуєте для пошуку, тим точніша інформація буде надана (таким чином будуть відфільтровані справи, які можуть відповідати вашим критеріям, наприклад, справи осіб з однаковим прізвищем).

З метою збереження конфіденційності особистих даних, в електронному варіанті судових рішень не розкриваються повні ПІБ учасників процесу. Тобто, знайти рішення суду за прізвищем можна, але прізвище в самому тексті рішення буде зашифрованим.

Як знайти рішення суду онлайн за допомогою YouControl?

Навігація на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових справ України може бути незручною для багатьох користувачів. Однак, використання аналітичної системи YouControl є набагато простішим, і пошук відбувається значно швидше.

Завдяки автоматичному доступу системи до судового реєстру та до більш ніж 25 державних баз даних України, ви отримуєте більше інформації про особу за її прізвищем, включаючи рішення суду.

Крім того, офіційний сайт Судової влади України надає максимум 51 запис за прізвищем, включаючи повторні розгляди справ. За допомогою оптимальної роботи реєстру, сайт не відображає всі результати, навіть якщо їх кількість не перевищує 50. У свою чергу, YouControl надає всі записи за прізвищем без обмежень у кількості, включаючи справи, які не знайдені на сайті Судової влади України.

Тому ми рекомендуємо використовувати систему YouControl як швидший, зручніший і багатофункціональний спосіб пошуку та перевірки даних про фізичних та юридичних осіб.