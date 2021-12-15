В наш час існує велика кількість видів покриття для підлоги, кожен з яких має як переваги, так і недоліки.

Більшість обивателів віддають перевагу ковроліну. Якісні килимові покриття на сайті www.ratio.ua. У нашій статті ми поговоримо про плюси та мінуси килимових покриттів.

Переваги та недоліки килимів

Вибір покриття для підлоги залежить від багатьох нюансів, тому ковролін найкраще використовувати для спальні або вітальні. Погодьтеся, в приміщенні з підвищеною вологістю (ванна кімната) таке покриття не прослужить свій термін і зіпсуватися.

Килимове підлогове покриття є матеріалом, який схожий по функціональності та використанню з килимами. Основним призначенням килимового покриття є збереження тепла та поглинання шуму. Килими для підлоги створюють певний комфорт і затишок. Покрити килимовим покриттям можна будь-яку площу, тому що асортиментний ряд розмірів дуже великий.

До основних переваг килимового підлогового покриття відносяться:

Шумоізоляція та теплоізоляція. Теплоізоляційні властивості особливо знадобляться мешканцям перших поверхів.

Приємний на дотик. Килимове покриття створює затишок і на нього дуже приємно наступати. Килимове покриття стане порятунком для тих, хто має дітей, тому що на ньому можна лежати або грати.

Килимове покриття не вимагає складного догляду та обслуговування. Щоб почистити ковролін, достатньо використовувати пилосос. Єдиною вимогою є усунення та не поява сильних плям.

Широкий асортимент кольорів та розмірів.

Установка килимового покриття дуже проста і проста.

Ковролін є безпечним для використання.

На жаль, є ряд недоліків килимового підлогового покриття: