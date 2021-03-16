Безсумнівно, незамінним елементом повноцінної спальні залишається ліжко. Предмет меблів, який забезпечує нам спокійний сон вночі, заряджає енергією для нового дня. Але також і елемент, який надає спальні більш «теплий» вид, якщо він правильно обраний і правильно розташований в кімнаті. Саме тому при облаштуванні спальні вибір меблів, особливо двоспального ліжка, залишається вирішальним.

На що ми звертаємо увагу при виборі спального ліжка?

Почнемо з першої і найголовнішої ідеї: ліжко в спальні виконує не тільки декоративну роль. Часто буває, що люди вибирають гарне ліжко, але воно не зовсім зручне для сну. В ідеальній формулі естетичний аспект повинен бути підпорядкований основним критеріям, таким як комфорт, якість самих меблів, матраців, ергономічність. Тому купити ліжко з усіма критеріями буде правильним рішенням.

Таким чином, з огляду на той факт, що ми проводимо третину свого життя уві сні, фахівці рекомендують уникати покупки дешевих ліжок, що, по всій видимості, здається оптимальним рішенням, але може негативно позначитися на якості сну і загальний стан здоров’я.

Радимо вибирати ліжка, виготовлені з натуральних порід дерева, такі як ліжка з масиву з Білорусії. Таке ліжко виглядає респектабельно, естетично і при цьому створене з гіпоалергенних матеріалів, які відповідають усім стандартам якості Євросоюзу. Комфортний сон забезпечений вам на протязі довгого часу, адже ліжка з масиву можуть експлуатуватися без втрати своїх функціональних властивостей багато років.

В сучасних ліжках для спальні крім ергономічного зовнішнього вигляду вдається поєднувати комфорт і функціональність, а також стильні деталі, які перетворюють їх в багатофункціональні предмети меблів. Тут ми можемо розслабитися з близькими, насолодитися навколишньою атмосферою або добре виспатися в спокійній обстановці. А без ліжка спальня перестала б бути спальнею.

Якщо ви шукаєте м’яке ліжко з масиву дерева, шпону, МДФ або будь-якого іншого матеріалу, обладнане кращими матрацами, важливо враховувати кілька критеріїв. Наприклад: матеріал, дизайн, розмір, якість каркаса, матраца і так далі. Кожна з перерахованих деталей відіграє особливу роль в забезпеченні розслабляючого, спокійного і здорового сну.

Розмір і форма ліжок

Ще одне важливе правило — розмір ліжка повинен безпосередньо збігатися з розмірами і формою кімнати, в яку воно буде інтегроване. В даний час меблеві магазини пропонують нам широкий асортимент ліжок для спальні бюджетного або преміум-класу, різних форм, моделей і розмірів, складних, середніх або кутових. Все створено з урахуванням переваг і потреб для кожного окремого користувача.