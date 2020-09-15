В даний час страви східної кухні в нашій країні стають все більш популярними. Суші при цьому можна вважати одним з поширених страв. Основними складовими суші є: сира риба, рис, овочі і морепродукти.

Соєвий соус, імбир і авокадо теж є неодмінними атрибутами японської кухні. Можна зробити простіше і замовити суші у Львові.

Це дозволяє в найкоротші терміни отримати кращі суші і роли з будь-якого ресторану. Швидко, смачно, якісно, але завжди можна спробувати приготувати суші самостійно.

При приготуванні суші вам буде потрібно:

— рис (з підвищеним вмістом клейковини);

— васабі (гостра Японська приправа);

— норі (морські водорості);

— імбир маринований;

— соєвий соус (приготований спеціально для суші);

— рисовий оцет або спеціальна суміш розведеного оцту з цукром і сіллю;

— додаткові продукти: свіжа червона риба, копчений вугор, креветки, авокадо, свіжі огірки, перець солодкий та інше.

Для приготування суші не підходить пропарений або довгозерний рис. Найкраще для суші використовувати спеціальний рис. Промитий рис заливаємо холодною водою і ставимо каструлю на плиту.

Каструлю з рисом тримаємо на сильному вогні до закипання, а потім вогонь зменшуємо і варимо рис на повільному вогні до готовності. При цьому вода повинна повністю випаруватися.

Дуже зручно використовувати рисоварку при приготуванні рису для суші.

Коли рис звариться, його потрібно швидко остудити. У рис додаємо за смаком оцет або спеціальну суміш оцту з цукром і сіллю. Потім з рису, змішаного з оцтом, виліплюємо подовжений грудочку і змащуємо приправою васабі його поверхню.

Зверху на грудочку укладаємо різну «начинку» — рибу, креветку, авокадо, свіжий огірок і т.д. При бажанні можна скріпити рис з начинкою тонкої стрічкою морської водорості.

Трохи складніше готуються спайсі-суші, вони ще називаються Гункани. При приготуванні спайсі-суші спочатку роблять соус з соєвого майонезу, гострої пасти кимчи і соусу для вугра в довільних пропорціях. В якості начинки використовується риба і морепродукти. Начинку перемішуємо з соусом.

Лист водорості (норі) ріжемо на смужки на всю довжину листа шириною не більше 5 см.Сформовуємо з рису невеликий грудочку (розміром з яйце), який потім обертаємо смужкою морської водорості.

Для того щоб спайсі-суші не розгорталися, проклеюємо край клейкою рисинкою. У вас в результаті повинна вийти» кошик», на дні якої буде рис, а зверху залишаємо місце для начинки. Начинку, змішану з соусом, викладаємо в отриману «кошик». Готові суші краще їсти відразу, про запас їх готувати не варто.