Класична таблиця винятків англійських дієслів у кінці будь-якого підручника зазвичай укладена за алфавітним порядком. Це чудово підходить для словника, але абсолютно неефективно для людської пам’яті.

Намагатися вивчити слова від abide до write поспіль стає прямим шляхом до утворення каші в голові. Щоб неправильні дієслова англійською засвоїти швидко й назавжди, потрібно використовувати правильні психологічні методики структурування нової інформації.

Як краще запам’ятовувати неправильні дієслова

Найефективніший лайфхак – це групування дієслів за типом їхньої трансформації, тобто внутрішнім римуванням. Річ у тім, що навіть у такій «неправильності» є своя чітка системність.

Перша група

Неправильні дієслова, у яких всі три форми абсолютно однакові (наприклад, cut-cut-cut або put-put-put). Зрозуміло, що вивчити їх найпростіше.

Друга група

Дієслова, які змінюються за однаковим акустичним принципом, як-от sing-sang-sung та ring-rang-rung.

Третя група

Англійські дієслова, які мають однакову другу та третю форми (buy-bought-bought, think-thought-thought).

Коли ви вчите слова такими гармонійними блоками, мозок підсвідомо підхоплює ритм, і процес навчання прискорюється в кілька разів.

Як засвоюють неправильні дієслова діти

Якщо для дорослих подібний аналітичний підхід вивчення дієслів з логічним групуванням є рятівним колом, то для дітей правила мають бути ще непомітнішими та простішими.

Відома в усьому світі методика Хелен Дорон демонструє, що дітям взагалі не потрібен поділ на категорії. Так, у центрі англійська для дітей на Позняках вчать мову через багаторазове фонове прослуховування спеціальних навчальних аудіоматеріалів та розмовну практику.

Дитина просто запам’ятовує, що вчора вона «saw a bird», а сьогодні «sees a cat», зовсім не замислюючись над термінами «минулий час» чи «друга колонка».

Створіть власну систему

Коли ви будете вивчати неправильні дієслова, англійська мова почне здаватися вам набагато логічнішою, якщо ви відмовитеся від відірваних від життя списків.

Складайте з новими формами власні кумедні речення, пишіть короткі історії або використовуйте картки з малюнками. Головне – одразу переносити кожне вивчене слово в активну розмовну практику, адже тільки реальне спілкування перетворює пасивні знання на стійку життєву навичку.

Обирайте цікаві для вас матеріали та завдання, які відповідають вашому поточному рівню знання англійської, не бійтеся робити помилки і крок за кроком рухайтеся вперед до своєї мети.