Питання опалення є надзвичайно актуальним на сьогодні, адже ціни на електроенергію та газ роблять вартість альтернативних видів палива більш прийнятною. Зокрема, використання пелет, дров та будь-якого твердого палива — це хороша можливість заощадити за умови, що у вашому регіоні їхня ціна помірна. Зіштовхуючись із постійним зростанням цін на газ та електроенергію, яка до того ж має ще й величезний недолік через постійні відключення в Україні, багато домовласників розуміють, що твердопаливний котел верхнього горіння — це не просто вигідно, це ще й додаткова перевага у вигляді автономності. Подбавши про хороший запас пелет, дров або будь-якого іншого твердого палива, ви не будете залежати від аварій на електростанціях, проблем на газових магістралях, ви отримуєте абсолютну незалежність і впевненість у тому, що проблем з опаленням навіть у найкритичніших ситуаціях не буде.

Основна особливість котлів верхнього горіння полягає в принципі роботи обладнання; порівнюючи з класичними моделями, можна помітити, що паливо тут згорає зверху, процес відбувається поступово. Таким чином можна отримати більш тривалий час роботи на одному завантаженні вугілля або дров. Власник значно скорочує кількість завантажень і зменшує витрату.

Що вибрати

Перш ніж перейти до безпосереднього вибору твердопаливного котла верхнього горіння, вам слід врахувати та узгодити між собою кілька параметрів:

площа приміщення;

матеріал теплообмінника;

тривалість горіння;

використовуване паливо.

Починати треба з найголовнішого, з передбачуваної площі, для якої ви підбираєте твердопаливний котел. Якщо ваше житло — це не особняк на кілька поверхів, а щось скромніше за розмірами, тоді придивіться до компактних моделей з помірною потужністю. Це дозволить не тільки заощадити при покупці, але й не витрачати зайвого під час самого опалення. Не прагніть тут купити дорожче, потрібно вибрати адекватний варіант, щоб уникнути перевитрат і при цьому досягти оптимального рівня температури.

Матеріал теплообмінника, тривалість горіння та використовуване паливо — це також важливі фактори. Якщо з першим все не так складно, тут все зводиться до бюджету (чавунний чи сталевий), то до тривалості горіння та використовуваного палива потрібен більш продуманий підхід.

Тривалість горіння впливає не тільки на економію, але й безпосередньо на зручність використання твердопаливного котла. Чим довше горить від одного завантаження, тим менше вам потрібно втручатися в процес. Щодо використовуваного палива: все очевидно, вибирайте те паливо, яке найдоступніше у вашому регіоні. У разі виникнення будь-яких питань та необхідності в допомозі з підбору твердопаливного котла ви завжди можете звернутися до МОТОС.