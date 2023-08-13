Лазерне лікування варикозної хвороби — це сучасний та ефективний метод боротьби з цією недугою, яка стосується багатьох людей. Воно полягає у застосуванні лазерного променя для знищення пошкоджених вен на ногах пацієнта. Лазерна процедура є менш інвазивною і болючою порівняно з традиційним хірургічним втручанням, що робить її досить популярною серед пацієнтів.

Процедура лазерного лікування варикозної хвороби зазвичай проводиться в стаціонарних умовах під контролем висококваліфікованих лікарів-флебологів. Перед початком процедури лікар проводить уважний медичний огляд та обговорює всі аспекти з пацієнтом. Це дозволяє уникнути можливих ускладнень та забезпечити максимальну безпеку.

Під час самої процедури пацієнт знаходиться на спеціальному лікарському ліжку. Лікар за допомогою спеціального апарата направляє лазерний промінь на уражену вену, що викликає контрольоване випаровування тканини вени. Лазерна енергія допомагає зменшити діаметр вени та зупиняє кровотік в неї. Окрім того, лазерне втручання сприяє розпаданню зайвих з’єднувальних тканин навколо вени, що допомагає уникнути повторного прояву хвороби.

Перевагою лазерного лікування варикозної хвороби є те, що ця процедура не потребує загальної анестезії. Вона проводиться під місцевим знеболюванням, що дозволяє уникнути ризику алергічних реакцій та інших ускладнень, пов’язаних з загальним наркозом. Також відсутність розрізів на шкірі під час процедури дозволяє уникнути шрамів та відновлювальних періодів.

Після завершення лазерної процедури пацієнту рекомендується дотримуватися деяких порад для покращення загоєння та запобігання ускладнень. Лікар надає індивідуальні рекомендації, але зазвичай до них входять:

Носіння компресійного білизни. Компресійні гольфи або панчохи допомагають зменшити набряки, запобігають утворенню тромбів та сприяють швидшому загоєнню. Прийом протизапальних препаратів. Лікар може призначити препарати, які допоможуть знизити запалення та знеболення. Ведення активного способу життя. Уникайте тривалої недоторканості та старайтеся ходити, займатися фізичними вправами, що сприяють кровообігу. Контроль за харчуванням. Дотримуйтесь збалансованого харчування, уникайте зайвої ваги, що завдає додаткового навантаження на ноги. Регулярні візити до лікаря. Післяопераційний період потребує уважного спостереження та контролю з боку лікаря.

Звичайно, кожен пацієнт може досвідчувати індивідуальні особливості та реакції на процедуру та післяопераційний період. Тому важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря та звертатися за консультацією у випадку будь-яких побоювань чи питань.

Джерело: medcenter.life