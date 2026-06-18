У дропшипінгу постачальник впливає майже на весь процес продажу. Продавець може зробити якісний сайт, запустити рекламу, оформити картки товарів і привести покупця, але якщо постачальник повільно обробляє замовлення, не оновлює залишки або відправляє не той товар, проблема все одно лягає на магазин.

Саме тому перед стартом важливо перевірити не тільки асортимент і ціни, а й реальні умови співпраці. Хороший постачальник у дропшипінгу – це не просто каталог товарів, а партнер, від якого залежить швидкість відправки, якість сервісу, рівень повернень і репутація продавця.

Для новачків це особливо важливо. На старті ще немає великої клієнтської бази, довіри до магазину й запасу міцності. Одна-дві невдалі відправки можуть зіпсувати перші продажі, тому перевірку постачальника краще зробити до запуску реклами, а не після перших проблем.

Перевірте, як працює модель співпраці

Перед початком роботи потрібно зрозуміти, як саме постачальник працює з дропшиперами. Не всі компанії, які продають товар гуртом, нормально підходять для дропшипінгу. У цій моделі важлива не тільки ціна, а й готовність обробляти окремі замовлення, відправляти товар кінцевому покупцю та швидко передавати інформацію про статус.

Як передаються замовлення

Уточніть, яким способом потрібно передавати замовлення: через особистий кабінет, таблицю, CRM, месенджер або інший формат. Чим простіший і зрозуміліший процес, тим менше ризиків помилок.

Хто відповідає за відправку

Потрібно одразу зрозуміти, хто пакує товар, хто створює накладну, хто передає посилку службі доставки та як продавець отримує номер відправлення. Це важливо для комунікації з покупцем.

Як швидко обробляються заявки

Для онлайн-продажів швидкість має велике значення. Якщо замовлення обробляються із затримкою, покупець може відмовитися або замовити товар в іншому магазині.

Оцініть актуальність залишків і цін

Одна з найчастіших проблем у дропшипінгу – товар є на сайті продавця, але його вже немає у постачальника. У результаті реклама приводить клієнта, менеджер приймає замовлення, а потім доводиться повідомляти, що товар відсутній. Це псує довіру та знижує конверсію в майбутньому.

Перед стартом потрібно дізнатися, як часто оновлюються залишки, чи є автоматична синхронізація, як швидко змінюються ціни та що відбувається, якщо товар закінчився після оформлення замовлення.

Частота оновлення залишків

Добре, коли залишки оновлюються регулярно й продавець бачить реальну наявність товарів. Якщо інформація оновлюється рідко, ризик відмов зростає.

Прозорість цін

Важливо розуміти, чи може постачальник змінювати ціни без попередження, як часто це відбувається і чи є у продавця час оновити ціни у своєму магазині.

Наявність популярних товарів

Якщо найцікавіші позиції постійно відсутні, такий каталог складно масштабувати. Краще працювати з постачальником, який має стабільну наявність основних товарних груп.

Проаналізуйте каталог товарів

Каталог постачальника має бути не просто великим, а зручним для продажів. Важливо оцінити, чи є в ньому логічні категорії, нормальні назви, характеристики, фото, опис товарів і достатній вибір для тестування різних ніш.

Наприклад, для дропшипінгу добре підходять товари для дому, побутова техніка, автотовари, зоотовари, електроніка, товари для дітей, краса та догляд, туристичні товари, сезонний декор, сумки й рюкзаки. Але сам по собі широкий асортимент ще не гарантує результату. Потрібно, щоб товари можна було нормально оформити на сайті та зрозуміло показати покупцю.

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Перевірте якість контенту для товарних сторінок

Багато продавців недооцінюють якість контенту. Але в інтернет-магазині покупець не може потримати товар у руках, тому рішення приймається через фото, назву, опис, характеристики, ціну й довіру до магазину.

Якщо постачальник дає погані фото, неповні характеристики або однакові шаблонні описи, продавцю доведеться самостійно покращувати картки. Це нормально, але важливо розуміти обсяг роботи ще до запуску.

Фото товарів

Фото мають бути достатньо якісними, без зайвих водяних знаків, у нормальній роздільній здатності та з різних ракурсів. Для деяких товарів бажано мати фото використання.

Характеристики

Покупцю важливо бачити розмір, матеріал, комплектацію, потужність, тип живлення, сумісність, колір, вагу та інші параметри, які впливають на вибір.

Опис товару

Опис не повинен бути просто набором технічних слів. Добре, коли можна пояснити, для кого товар, як він використовується і яку проблему вирішує.

Зробіть тестове замовлення

Тестове замовлення – один із найкращих способів перевірити постачальника. Воно показує те, що не завжди видно в умовах співпраці: реальну швидкість обробки, якість пакування, відповідність товару опису, комунікацію та роботу доставки.

Не обов’язково замовляти дорогий товар. Достатньо обрати одну-дві позиції з тих категорій, які плануєте продавати. Після цього варто оцінити весь шлях: від оформлення до отримання посилки.

Швидкість відправки

Подивіться, скільки часу пройшло від передачі замовлення до фактичної відправки. Для покупця це один із ключових факторів довіри.

Якість пакування

Товар має приїхати цілим, чистим і нормально запакованим. Погане пакування може призвести до пошкоджень, повернень і негативних відгуків.

Відповідність товару опису

Перевірте, чи збігаються характеристики, комплектація, колір, розмір і зовнішній вигляд з інформацією, яку ви плануєте розміщувати у своєму магазині.

Уточніть умови повернень і проблемних замовлень

Повернення в онлайн-торгівлі неминучі. Покупець може передумати, товар може не підійти або виникне проблема з комплектацією. Тому потрібно заздалегідь знати, як постачальник працює з такими ситуаціями.

Питання повернень краще обговорити до старту, а не тоді, коли клієнт уже незадоволений. Важливо зрозуміти, хто приймає товар назад, які строки діють, хто оплачує доставку, що робити з браком і як швидко вирішуються спірні питання.

Повернення якісного товару

Уточніть, чи приймає постачальник товар, якщо покупець просто відмовився або товар не підійшов. Це допоможе правильно сформувати умови для клієнтів.

Брак або пошкодження

Потрібно розуміти, як фіксується брак, які докази потрібні, чи можлива заміна та хто покриває витрати на доставку.

Відмови на пошті

Якщо покупець не забрав посилку, важливо знати, що відбувається з товаром і які витрати несе продавець.

Оцініть комунікацію з постачальником

Комунікація часто показує більше, ніж презентація або умови на сайті. Якщо постачальник довго відповідає, плутається в деталях, не може пояснити процес або ігнорує важливі питання, під час реальних продажів це може стати серйозною проблемою.

Хороший постачальник відповідає зрозуміло, дає конкретну інформацію, не приховує умови й готовий пояснити, як працює процес. Для продавця це важливо, тому що будь-яка затримка може вплинути на клієнта.

Переглянути приклад платформи для роботи з товарами по дропшипінгу можна на сайт, де представлений каталог товарів для різних напрямів онлайн-продажів.

Перевірте економіку співпраці

Навіть хороший постачальник не підійде, якщо на товарах немає нормальної маржі. Перед запуском потрібно порахувати не тільки різницю між ціною постачальника та ціною продажу, а й усі додаткові витрати.

До розрахунку варто включити рекламу, комісії маркетплейсів, оплату сервісів, повернення, витрати часу на обробку замовлень і можливі знижки. Товар може виглядати прибутковим, але після всіх витрат залишати мінімальний дохід.

Закупівельна ціна

Вона має дозволяти зробити націнку, яка покриє витрати й залишить продавцю прибуток.

Витрати на залучення клієнта

Якщо реклама дорога, маржі може не вистачити. Тому важливо тестувати не тільки товари, а й канали продажу.

Ризики повернень

У деяких категоріях повернення можуть сильно впливати на прибутковість. Це потрібно враховувати до масштабування.

Висновок

Перевірка дропшипінг-постачальника перед початком співпраці допомагає уникнути багатьох проблем: від відсутності товарів і затримок відправки до низької маржі та складних повернень. Надійний постачальник має стабільний каталог, актуальні залишки, зрозумілі умови, нормальну комунікацію та прозорий процес обробки замовлень.

Перед запуском варто оцінити модель співпраці, зробити тестове замовлення, перевірити контент, уточнити повернення й порахувати економіку. Такий підхід дозволяє починати дропшипінг не навмання, а системно – з розумінням ризиків, умов і реального потенціалу продажів.