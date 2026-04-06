Тема куріння надзвичайно важлива. Адже розуміння фізіологічних процесів часто стає найкращою мотивацією для змін.

Як куріння впливає на ваші легені та як організм дивовижним чином відновлюється після відмови від нікотину – нам розповіли лікарі-пульмонологи клініки лікування легеневих захворювань “Вільне Дихання”.

Бронхи – природний фільтр організму

Бронхи зсередини вкриті специфічним війчастим епітелієм. Це мільйони мікроскопічних війок, які постійно рухаються, виштовхуючи слиз, пил та бактерії назовні. Це природний «самоочисний фільтр» нашого організму.

Через куріння відбувається руйнування механізму самоочищення.

Параліч війок

Під впливом гарячого диму та нікотину війки миттєво паралізуються. Очищення легень зупиняється, і весь бруд осідає всередині.

Загибель клітин

З часом постійне подразнення призводить до загибелі клітин епітелію. Організм намагається захиститися і заміщує ніжний епітелій грубою сполучною тканиною або плоскими клітинами (метаплазія), які не вміють очищати бронхи.

Хронічне запалення

Оскільки слиз не виводиться, він накопичується і стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Так поступово виникає специфічний «кашель курця» та хронічний бронхіт.

Що відбувається після відмови від паління: календар відновлення

Ваше тіло починає відновлюватися вже через 20-30 хвилин після останньої затяжки. Адже легені – найбільш вдячні у цьому плані.

24 години

Чадний газ повністю виводиться з організму. Легені починають очищатися від слизу та залишків диму.

48-72 години

Бронхи починають розслаблятися, дихання стає глибшим. Нервові закінчення відновлюються, повертається гострота смаку та нюху.

2-12 тижнів

Покращується кровообіг. Функція легень зростає на 10-30%. Зникає задишка під час ходьби.

4-9 місяців

Війчастий епітелій відновлюється! Війки знову починають активно працювати, виводячи токсини. Кашель поступово зникає.

Практичні поради для прискорення очищення легень

Після відмови від нікотину ви можете допомогти своїм бронхам швидше повернутися до норми.

Питний режим

Пийте багато чистої води. Це розріджує слиз у бронхах, полегшуючи його виведення.

Дихальна гімнастика

Практикуйте діафрагмальне дихання (животом). Це допомагає розправити нижні відділи легень, які зазвичай мало залучені у процес дихання.

Помірні кардіонавантаження

Прогулянки на свіжому повітрі або плавання прискорюють обмін газів у легенях та стимулюють кровообіг.

Вологість повітря

Використовуйте зволожувач повітря вдома, особливо під час опалювального сезону, щоб не пересушувати слизову оболонку бронхів.

Варто пам’ятати: якщо після відмови від куріння кашель посилюється протягом перших тижнів, це нормальний процес очищення. Однак, якщо ви відчуваєте біль у грудях або задишка не минає, варто звернутися до фахівців-пульмонологів.