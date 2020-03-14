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Комик Александр Долгополов, сбежавший из России после обвинения в оскорблении чувств верующих, решил вернуться в страну. О своем решении артист написал в инстаграме.

Долгополов покинул Россию

«Я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права… Я собираюсь домой, мне немного страшно, но думаю я готов к потенциальной опасности. Надеюсь меня не посадят, и вскоре мы увидимся на выступлениях», — написал Долгополов.

По его словам, сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России, и «ты не можешь выступать так же много, как на русском в России». Долгополов сообщил, что хотел отправиться в США, где «самая качественная комедия современности», но его планы сорвал коронавирус. Он отметил, что благодарен зрителям и организаторам из Израиля и Европы за потрясающий опыт.

«Молодец, что возвращаешься домой. Риски из-за преследования меньше, чем скитаться в сложные для всех времена в чужих странах», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее «Рамблер» сообщал, что житель Орехово-Зуево обвинил комика Долгополова в оскорблении чувств верующих, увидев его выступление в интернете. Юморист отпустил несколько шуток на религиозную тематику. Полиция начала проверку, но Долгополов не стал дожидаться ее итогов и спешно уехал из России в Израиль. Он путешествовал с выступлениями по миру.

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