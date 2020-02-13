Фитнес-тренер Яна Данькова рассказала, почему устроила истерику в машине такси.

Девушка поделилась в Instagram своим видением ситуации и обвинила таксиста в провокации.

Как писал «Рамблер», накануне в Сети распространилось видео, на котором пассажирка в течение нескольких минут кричит на таксиста, оскорбляет его и требует везти по адресу, где ее «ждут люди». Водитель снимает происходящее на телефон и говорит девушке, что не поедет с ней.

По словам Яны Даньковой, утром она собиралась ехать на работу и вызвала такси через приложение.

«Водитель, почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос «можем ли мы ехать побыстрее?», он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно», — написала фитнес-тренер.

По словам Даньковой, она увидела, что таксист не отметил в приложении, что начал поездку, а когда она поинтересовалась, что происходит, он начал хамить и пригрозил, что высадит ее прямо на Можайском шоссе.

«Разговаривал ужасно. Провокация и манипуляция чистой воды со стороны этого мужчины. Проворный водитель не растерялся. Быть может он знает как себя вести в подобных ситуациях? Может он зарабатывает на этом? Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался», — пожаловалась пассажирка.

Она признала, что «чересчур вышла из себя» из-за страха опоздать на работу и остаться одной посреди шоссе.

«Конечно, я очень сожалею, что так себя повела. Нельзя реагировать на негатив негативом», — сказала фитнес-тренер.

При этом она отметила, что журналисты разрывают телефоны ее близким, а ей поступают угрозы от неизвестных.

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