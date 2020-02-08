Телеведущая в гостях у Ивана Урганта рассказала о своем сыне и собственных методах воспитания

В пятницу вечером героиней вечернего шоу Ивана Урганта стала Ксения Собчак. Такие две яркие личности — неудивительно, что передача получилась зрелищной и острой. Поначалу парочка просто обменялась колкостями. Ну, к примеру, Собчак заметила: «Вань, с твоим лукавым лицом на телеканале „Спас“ работать и говорить про серьезные вещи нельзя». На что Ургант тут же парировал: «Ксюш, ты свое-то лицо видела? Этот человек мне будет про лукавое лицо говорить».

Ну а позже обсуждения друг дружки и рассказов о творческих планах Собчак перешли к ввещам более личным. Ксюша рассказала о своем сыне Платоне, который в возрасте трех лет уже пытается говорить на трех языках — русском, английском и китайском.

Также Ксения поведала, что прививает Платону любовь к спорту. В этом году она даже поставила его на лыжи. Рассказывая про этот факт, она показала фото плачущего ребенка: оказывается, поначалу ему не нравилось это занятие. Однако, заверила Собчак, такая реакция наблюдалась только первые три дня, дальше Платон втянулся и уже сам просился в горы. Ну а дальше Ксения зачем-то вспомнила Яну Рудковскую, которая известна тем, что не дает своему маленькому сыну ни одной минуты обычной детской жизни. «Я не Яна Рудковская — я против столь жесткого воспитания детей в спорте!» — сказала Собчак.

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