В столице умер профессор, основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка, Теодор Шанин. Ему было 89 лет. Дата прощания с ученым пока неизвестна, поскольку его семья сейчас находится не в Москве.

В Москве на 90-м году жизни умер ученый, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Теодор Шанин. По данным СМИ, он скончался в своей квартире в центре столицы. Информацию подтвердил и ректор Шанинки Сергей Зуев. Дата прощания пока неизвестна, поскольку родные Шанина находятся не в Москве, добавил он.

Шанин вместе с академиком Татьяной Заславской основал школу для доподготовки молодых советских социологов во времена перестройки. Затем они же создали постдипломный русско-английский университет МВШСЭН, ректором которого Шанин стал в 1995 году. С 2007 года он являлся президентом вуза.

Сейчас Шанинка ведет обучение по валидированным Манчестерским университетом программам бакалавриата и магистратуры. При поступлении студенты выбирают программу российской или британской магистратуры. Вуз выдает дипломы негосударственного образца, а также дипломы Манчестерского университета.

Как отмечается на сайте вуза, Шанин внес огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию (философская дисциплина, исследующая строение, функционирование и развитие знания). Шанин также был родоначальником новых форм академического образования в России. В своих поздних работах он предложил понятие «эксполярная экономика» для определения экономик, которые представляют вызов неоклассической экономике и связанных с ней форм современного социального и политического планирования.

При написании своих трудов Шанин проводил полевые исследования в Иране, Мексике, Танзании и России. По мнению экспертов, особенностью метода Шанина была работа на стыке дисциплин: социологии, истории, философии, экономики и политических наук.

«Он работал до последнего дня, и мы безмерно благодарны за годы работы с Теодором, за его мудрость и мужество, свободу и отвагу», — отметили представители вуза в сообщении о смерти профессора.

Теодор Шанин родился в Вильно (тогда город находился на территории Польши) в 1930 году. Перед самой войной вместе с матерью он был сослан в Алтайский край, после освобождения по амнистии польских граждан проживал в Самарканде, потом в Лодзи и в Париже. В 1948 году выехал в Палестину для участия добровольцем в войне за независимость Израиля. Получил PhD (соответствует ученой степени кандидата наук или доктора) в 1970 году в Бирмингемском университете, темой докторской работы стала «Цикличная мобильность и политическое сознание русских крестьян 1910–1925 гг.». Преподавал социологию в Шеффилдском университете, начиная с 1974 года — профессор социологии в Манчестерском университете. Почетный член Российской академии сельскохозяйственных наук. В 1990 году он был избран академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина — ВАСХНИЛ. Среди наград Теодора Шанина — орден Британской империи.

«Я — счастливый человек. Почему счастливый? Потому что мне всегда было интересно. Я делал только то, что хотел. Сделал много такого, чего от меня не ждали. Так что с биографической точки зрения я — оптимист. С точки зрения развития мира я — пессимист. В течение последнего десятилетия (а то и двадцатилетия) мир начал сползать в какую-то чехарду ужасов. Если бы кто-нибудь десять-двадцать лет тому назад сказал моим друзьям и мне, что в ближайшем будущем войн будет больше, а не меньше, что бедность останется нормой … я бы сказал, что он сумасшедший. И то, что лично у меня жизнь получилась, дает мне чувство вины. Которое, между прочим, сопровождало меня всегда. В какой-то мере, я думаю, именно из-за этого я так резко кидался на каждое дело, которое казалось мне недоделанным, чтобы лично, а не через разговорчики присутствовать сейчас и здесь. И продолжаю действовать — здесь и сейчас», — говорил Шанин в биографическом фильме «Несогласный Теодор», который вышел в свет в прошлом году.

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