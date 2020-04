View this post on Instagram

Дорогой дневник, ⠀ 🙏🏽Я очень верующий человек, но не могу назвать себя православной. ⠀ 🌎В моей жизни сложилось так, что религию мне никакую не прививали. Я сама с детства чувствую веру и эту духовную связь. Именно поэтому я считаю, что перед тем как принять какую-либо религию — нужно изучить их все. ⠀ 🐣К Пасхе я всегда относилась как к красивому, светлому, весеннему празднику. Как сказала моя мама, в Европе, где она сейчас находится, Христос воскрес ещё неделю назад 😂 ⠀ 🏛В храмы я хожу по всему миру как в места силы, так как в детстве мама научила меня, что главное в храме — хорошая энергетика. На самом деле в детстве меня сложно было затащить в православную церковь, так как я очень боялась икон, а от пения батюшки начинала плакать. ⠀ ❗️Я считаю, что детям и молодёжи очень важно уметь разделять искреннюю веру и картинку современной противоречивой РПЦ. Учитывая то, что по идее, глава церкви должен символизировать эталон верующего, следовать заповедям священных книг и подавать пример своей пастве. Я о том, что патриарх в роскоши с кортежем доверия не внушает. Да и желания верить в то, что от истинного православия ещё осталось что-то неискаженное в нашей стране (где церковь — это государство в государстве) не прививает 😂 Ну Слава Богу, страна многоконфессиональная! ⠀ 🎉А так, я с большим уважением и восхищением отношусь к людям разных религий и сегодня всех православных поздравляю с этим светлым праздником и желаю, хотя бы постараться быть по жизни добрее! 😅 ⠀ 19.04.2020