Демонстранты в центре Бейрута вновь начали забрасывать камнями и петардами полицию у здания парламента, правоохранители отвечают слезоточивым газом, передает корреспондент Mpravda.com.

Антиправительственные демонстрации продолжаются в ливанской столице третьи сутки.

В ближайшие минуты ожидается обращение премьер-министра Хассана Дияба. Ранее министр здравоохранения Хамед Хасан после заседания кабмина заявил журналистам что правительство уходит в отставку в полном составе.

Накануне несколько министров подали в отставку. Глава МИД оставил свое место еще до взрыва, объяснив свое решение отсутствием общей позиции в национальных интересах Ливана.

Дияб возглавил кабинет министров Ливана в январе 2020 года. В апреле его правительство заявило о принятой антикризисной программе. Была поставлена цель принять целый ряд экстренных мер по поддержанию экономики. Несколько месяцев велись переговоры с МВФ в надежде получить международную финансовую помощь, однако к существенным результатам стороны так и не пришли.

Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Позже армии удалось вытеснить протестующих из правительственных комплексов. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали более 700 человек.