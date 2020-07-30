Ведущий Влад Кадони не понимает, почему у Захара Саленко возникают нервные срывы и приступы агрессии, ведь никаких причин для этого нет. Причём эти срывы повторяются стабильно примерно раз в месяц. В вечернем эфире от 28 июля 2020 года Влад высказался на тему безделья Захара. Он отметил, что молодой человек никак не проявляет себя. Став новым участником шоу «Спаси свою любовь», он только безынициативно ходит по периметру, играет с собакой, немного шутит и общается с остальными участниками.



Очень странно, что при такой благоприятной ситуации парень постоянно нервничает, срывается на окружающих и на своей девушке Яне. По словам самого Захара, он устал от постоянных упрёков со стороны ведущих. И вообще, все кому не лень, указывают Саленко на его ошибки и промахи. Так, в песне для конкурса «Свадьба на миллион» ему написали песню про измены в Подольске.



Несмотря на все минусы Захара, выгонять его с проекта вряд ли кто-то захочет. У него содержательные разговоры с участниками, он может вкладывать и доносить необходимый смысл окружающим. Возможно, Захар сможет взять себя в руки и перестать обращать внимание на упрёки.