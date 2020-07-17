В сети появились слухи о внебрачном ребенке Захара Саленко. Парень давно заработал репутацию довольно легкомысленного и далеко не самого верного человека, и в этой связи стали появляться предположения, что его недавняя ссора с Яной Шафеевой вполне могла закончиться очередной изменой. В свете всего перечисленного никого особо не удивила информация о том, что у Захара могут быть дети, о которых он может даже и не знать.



Однако у многих возникли вопросы, почему мать предполагаемой дочери Саленко до недавнего времени никогда и никому не говорила, что у нее были какие-либо отношения с Захаром. Вполне возможно, что мать-одиночка просто устала воспитывать ребенка одна и решила получить хоть какую-нибудь помощь от отца девочки. Хотя бы банальные алименты.



Также появились предположения, что руководство телепроекта заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее замять эту историю. Поводом для этих слухов стали попытки сотрудницы Дома-2 убедить всех, что гуляющая в сети информация про дочь Захара это всего лишь чья-то шутка.