40-летний житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря. Он рассказал, что выпил больше 10 бутылок пива и лег спать. Проспал мужчина около 18 часов и все это время не ходил в туалет. А когда проснулся, то почувствовал острую боль в брюшной полости.

В больнице томография подтвердила разрыв мочевого пузыря из-за сильного давления. Орган оказался поврежден сразу в трех местах. Мужчина перенес операцию.

Врачи отметили, что эта доза алкоголя оказалась для пациента довольно большой, поэтому он настолько отключился, что не чувствовал позывов пойти в туалет.