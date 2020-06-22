Президент США Дональд Трамп не выработал стратегию по взаимодействию с Россией и Китаем в долгосрочной перспективе, такое мнение в интервью британской газете Telegraph высказал бывший советник по нацбезопасности американского лидера Джон Болтон.

«Не существует долгосрочной стратегии по России и Китаю. Переговоры по Северной Корее провались до такой степени, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами. И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом», — заявил Болтон.

По мнению Болтона, государственные вопросы для Трампа сродни «небольшому семейному бизнесу». Поэтому американский президент, полагает бывший советник, не имеет единой стратегии и может «с легкостью» на следующий день поменять уже принятое решение.

«Он не видит разницы между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Возникла путаница относительно того, что такое национальные интересы и его личные интересы, что очень опасно для страны… Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться», — утверждает экс-советник.