Не посещавший туалет в течение 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря, сообщает портал Unilad.

Мужчина выпил больше десяти бутылок пива и лег спать. В постели он провел весь день. Когда 40-летний любитель пенного напитка проснулся, он почувствовал сильнейшую боль в брюшной полости.

Мужчина обратился к врачам. В больнице ему сделали томографию, которая показала разрыв мочевого пузыря из-за сильного давления. Орган оказался поврежден в трех местах. Пациента прооперировали.

Из-за алкогольного опьянения мужчина спал настолько крепко, что не чувствовал позывов пойти в туалет.