Шесть сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, готовившие место для субботнего митинга с участием президента США в городе Талса, штат Оклахома, сдали положительные тесты на коронавирус, заявил в субботу директор штаба по внешним связям Тима Мерта.

«В соответствии с протоколами безопасности сотрудники штаба проходят тестирование на COVID-19 перед мероприятиями. Шесть членов передовой группы показали положительные результаты из сотен проведенных тестов, и были немедленно приняты меры по помещению их в карантин», — цитирует его слова издание Axios.

Он отметил, что никто из близко контактировавших с ними сотрудников не будет присутствовать на митинге, а перед началом мероприятия будут измерять температуру, выдавать антисептики для рук и маски.

Митинг в Талсе станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах или крупных открытых площадках — из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс высказывали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.

В ответ в Белом доме заявили, что люди сами вправе принимать решение, участвовать ли им в таком мероприятии, равно как и носить ли на нем маски. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани напомнила, что рекомендации Центра по профилактике и контролю за заболеваниями по ношению масок не являются обязательными.