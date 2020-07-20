За питомцами следили при помощи GPS и камер.

Ученые из Чешского аграрного университета решили проверить способность собак ориентироваться по магнитному полю Земли. В описании своего исследования они отметили, что данный феномен известен в истории во многом благодаря собакам-почтальонам, работавшим во время Первой мировой войны.

В своем эксперименте исследователи изучали тактику передвижения 27 собак, которые принадлежат к десяти охотничьим породам. Их снабдили ошейниками с GPS и камерами, которые фиксировали их маршруты во время экспериментов. Всего было проведено 622 испытания в 62 разных местах в Чехии. Результаты ученые опубликовали в журнале eLife.

«Мы ожидали, что либо собаки смогут найти дорогу к владельцу по маркерам, которые они запомнили на маршруте (тактика «выслеживание»), либо будут перемещаться на большие расстояния, не используя ориентиры на своем маршруте, то есть используя истинную навигацию по магнитному полю Земли (тактика «разведка»)», — говорится в результатах исследования.

В ходе экспериментов собаки во время дневных прогулок ходили за своими хозяевами по лесам. Там питомцы отвлекались на добычу, шли на ее запах и оказывались примерно в 400 м от своих хозяев. В 399 случаях псы возвращались к своим хозяевам, используя тактику «выслеживание», то есть по тем маркерам, которые они запомнили на маршруте. В 223 оставшихся ситуациях применяли тактику «разведка».

Подробнее ученые остановились как раз на «разведке». В полученных данных они выделили 170 случаев, когда питомцы возвращались к хозяевам следующим образом: сначала они проходили 20 м, не ориентируясь на маркеры вокруг. В это время они двигались примерно на север, а далее шли к своим хозяевам, вспоминая и воспроизводя пройденный ранее маршрут (когда они охотились за добычей). Также некоторые псы в это время оптимизировали путь обратно — например, срезали лишние углы.

Ученые полагают, что момент, когда питомцы двигались на север, они ориентировались по магнитному полю Земли, то есть проявляли свою магниторецепцию. Исследования собираются продолжить.