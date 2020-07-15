Три бомбы взорвались у штаба военной прокуратуры арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС) в городе Ракка на севере Сирии, пишет сирийская газета «Аль-Ватан».

«Три взрывных устройства приведены в действие поочередно у здания так называемой военной прокуратуры СДС в квартале Фардус в городе Ракка», — информирует издание.

Данных о погибших и раненых на данный момент не поступало.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.