Сербия не располагает доказательствами причастности России к прошедшим в стране в минувшие дни антиправительственным демонстрациям, при этом были замечены «странные типы» из других государств, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать», — сказал Вучич в эфире телеканала Pink в ответ на вопрос о возможной причастности России.

Президент отметил, что в понедельник у него запланирована встреча с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, но не уточнил тему разговора.

Ранее сербская прозападная НПО «Центр евроатлантических исследований» (CEAS) и ряд местных СМИ растиражировали информацию о «российском следе» в антиправительственных выступлениях. Российский посол в ответ заявил, что подобные обвинения являются «примитивными русофобскими клише».

Говоря об участии в демонстрациях иностранных граждан, Вучич сообщил, что больше всего было черногорцев. «Но не думаю, что черногорские службы глубоко замешаны в этом», — пояснил президент.

При этом он указал на выявленных двух граждан Израиля, являющихся уроженцами Украины и Киргизии.

«Это странные типы. У них мы нашли самую любопытную аппаратуру и оборудование. Был выявлен и гражданин Великобритании — шотландец», — сообщил Вучич.

По его словам, некоторые иностранцы оказались на протестах случайно, а некоторые «с намерением».

«Наши службы должны все это проверить», — отметил президент.

Участники протестных выступлений, начавшихся на минувшей неделе в Белграде и других городах Сербии, требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий.