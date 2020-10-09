Бывшая участница Селена Майер поделилась своими переживаниями с подписчиками. На днях у неё забрали машину из-за неуплаты множества штрафов. Девушка призналась, что месяцами не платила, поэтому сейчас её машина стоит на штраф-стоянке. Ей дали десять дней для погашения всех долгов. В противном случае автомобиль девушки будет продан на аукционе.



Селена рассказала, что задолжала триста сорок тысяч рублей. Нужную сумму она заняла у мамы, а также ей помогает сестра. Бывшей участнице телепроекта стыдно, что в свои проблемы пришлось вовлекать близких и родных людей.



Селена призналась, что не оплачивала долги из-за множества самых разных проблем. У неё не было денег, она похоронила отца, ушла с проекта, вела неправильный образ жизни, поэтому в целом стала безответственно относиться ко всему, что происходит. Своих подписчиков девушка призывает вовремя оплачивать все штрафы и не допускать подобного. В настоящее время она ежедневно оплачивает долги, а когда деньги поступят на счёт, девушка сможет забрать своего железного друга.