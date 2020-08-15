Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике есть «нормальное правительство», созданное по конституции, никакие «зарубежные правительства» и посредники ей не нужны.

Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление прозвучало в субботу на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны. Лукашенко, в частности, отметил, что за рубежом Минску предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство.

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — заявил президент.

По его словам, никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, Белоруссии не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. «Неужели историю не изучали?» — задал вопрос глава государства.

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя «могут быть какие-то нюансы», и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.