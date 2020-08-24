Молодая мама Александра Черно полностью перевела сына Стефана на искусственные смеси, ведь у неё пропало молоко. В своём микроблоге Саша рассказала, что пошла на этот вынужденный шаг, потому что малыш не наедался. Через неделю Стефану будет уже месяц. Находясь в интересном положении, Саша мечтала, что будет через грудное молоко передавать малышу все необходимые и важные микроэлементы. Молоко появилось у Александры на третий день после родов, но в скором времени пропало. Молодая мама написала в блоге, что собирала буквально по капле молоко, а потом приняла решение перевести малыша на искусственные смеси.



Будучи беременной, Саша также боялась, что станет плохой мамой. В результате всё вышло наоборот. Сейчас Александру можно назвать настоящей наседкой, которая заботится о своей семье, сыне и любимых людях.



Саша призналась, что сейчас её разумом владеет другой страх – лишиться всего этого счастья, которым она окружена. Девушка настолько растворяется в любимом муже, сыне и кошке, что боится это потерять или допустить какую-либо ошибку.