У российских семей, в которых существует угроза жизни и здоровью ребенка, в будущем могут изымать детей за 24 часа, сообщают «Известия». По сведениям журналистов, соответствующий законопроект может быть принят властями до конца текущего года.

Речь о документе, подготовленном депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и членом Совета Федерации Андреем Клишасом. По их мнению, существующий порядок изъятия из проблемных семей, который предполагает составление актов исполнительной властью субъекта или муниципалитетом, не совершенен. По новым правилам изымать детей можно будет по решению суда в течение суток.

Стало известно состояние жившей в шкафу девочки

Известно, что законопроект уже был позитивно воспринят членами российского правительства и депутатами Государственной думы РФ. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева отметила, что детей необходимо изымать из семей, в которых существует «реальная угроза их жизни и здоровью».

«То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна», — пояснила депутат.

По словам Плетневой, первое чтение законопроекта состоится 25 ноября.

Примечательно, что против нового законопроекта выступают члены Общественной палаты и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, которые допускают перегибы в процессе исполнения требований обновленного законодательства. По данным телеканала «Царьград», новые правила критикует множество пользователей Сети. В частности, некоторые предположили, что после изъятия детей могут передавать в семьи «из двух пап».