За время «карантинной весны» экспорт из России сократился на треть, что стало максимальным падением с 2015 года, говорится в исследовании FinExpertiza. Больше всего РФ потеряла на продажах топливно-энергетических товаров, что объясняется снижением спроса и цен на нефть. Не пользовались популярностью у импортеров и продукция тяжпрома, машины и оборудование из России. Однако продажи двух категории товаров, наоборот, выросли: это драгоценные металлы и продовольствие. Кажется, пандемия расставила все на свои места, и «черное золото» уступило место золоту настоящему.

За три карантинных месяца наша страна заработала на экспорте $75 млрд, что на 30% меньше показателей прошлого года. Падение стало примерно таким же, как в первой половине 2015 года, когда введенные санкции обвалили курс рубля и подорвали торговые связи.

Из-за паралича мировой экономики с марта по май Россия продала энергоресурсов почти в два раза меньше, чем в прошлом году, и заработала всего $37,7 млрд. Значительно просел экспорт в еще одной весомой категории – металлов и изделий из них (минус 22% до $7,9 млрд). Меньше стали покупать у России машины, оборудование, транспортные средства и продукцию химпрома.

Во время пандемии структура спроса поменялась. Поскольку предприятия не работали, энергоносители и оборудование стали не нужны. А вот готовое продовольствие – наоборот. Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья из России вырос на 24%, до $6,9 млрд. Еще активнее покупатели ринулись покупать драгоценные камни, драгметаллы и изделия из них: экспорт увеличился более чем в два раза, принеся нашей стране $6,2 млрд.

«Золото и драгметаллы — это традиционные активы-убежища, защищающие инвесторов в кризис, поэтому спрос на них увеличился», — объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Стоит готовится к изменению структуры российского экспорта после восстановления мировых экономик, считает FinExpertiza Елена Трубникова. «Пока не ясно, потребуется ли миру так много углеводородов и топлива, как раньше», – отмечает она.

Энергоносители – главный экспортный товар России, который сейчас не приносит столько доходов, как раньше. На фоне колебаний нефтяных котировок скакал и курс рубля. При этом стабильный курс валют важен для восстановления международной торговли: слишком крепкий доллар ведет к удорожанию импортных товаров, а слишком сильный рубль – к снижению выручки от экспорта.

«В период кризиса власти сделали упор на поддержку населения и экономику. На это нужны деньги, а сейчас казна недополучает доходы из-за падения спроса и удешевления нефти. Поэтому важно поддерживать приемлемый курс доллара в паре с рублем», — добавил Деев.