Впервые с 1956 года журнал France Football не станет вручать в этом году «Золотой мяч» лучшему футболисту года. Всему виной пандемия коронавируса, из-за которой футбольный сезон не был полноценным. Главным претендентом на награду был польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, наколотивший 51 мяч.

В понедельник стало известно, что журнал France Football не станет награждать «Золотым мячом» лучшего футболиста года. «Это решение не далось нам легко, мы два месяца над этим размышляли, — сказал в интервью AP редактор издания Паскаль Ферре. — Но это такой странный год».

По словам Ферре, из-за того, что сезон не был целостным, выявление победителя не стало бы справедливым. «Сезон начинали играть по одним правилам, а закончили — по другим. До вынужденного перерыва играли при полных трибунах, после — при пустых», — объясняет он, уточняя: в начале сезона было три замены, теперь — пять, да и еуврокубки будут доиграны в совершенно другом формате — финал восьми в одной локации, без преимуществ домашнего поля, к тому же у одних клубов были двухматчевые противостояния, а у других будет всего одна игра в плей-офф.

«Разумеется, все меры в области здравоохранения были правильными и необходимыми, но мы не можем считать этот год обычным, поэтому эти исключительные обстоятельства и привели к такому исключительному решению». — сказал Ферре.

И больше всего обидно сейчас должно быть Роберту Левандовски. Он считался главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году, и могу бы получить его впервые. За десять лет в Бундеслиге Левандовски пять раз становился лучшим бомбардиром, забивая, по подсчетам немецких журналистов, каждые 122 минуты, и в этом сезоне забил 34 мяча в чемпионате Германии, а всего 51 — во всех соревнованиях.

31-летнему футболисту придется не сбавлять темп и в следующем году, чтобы заслуженная награда все-таки нашла своего героя.