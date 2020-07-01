Месяц тому назад на телестройку к Павлу Бабичу пришла новенькая участница Алёна Пономарёва. Но роман между ребятами так и не начался. Позже к девушке на проект приходили новые парни, но никому так и не удалось завоевать ее сердце.



Как оказалось, все дело в том, что у Алены все еще оставались чувства к бывшему парню. Так, продюсеры скандального ток-шоу «Бородина против Бузовой» устроили девушке встречу с экс-возлюбленным прямо в студии, и та не смогла не расплакаться на съемочной площадке.



Пономарева призналась, что так и не смогла забыть бывшего парня, ведь она рассталась с ним только из-за потенциальной свекрови – мама экс-возлюбленного не принимала ее и не давала ей жизни в своем доме. Экс-возлюбленный Алены готов еще раз попробовать доиться сердца девушки – для этого он даже, возможно, придет к ней на телестройку, где они смогут возобновить свой роман.