Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Атлантическом океане у северо-западного побережья Франции, сообщает сейсмологическая служба французского комиссариата по атомной энергии (CEA).

Землетрясение было зафиксировано в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 105 километрах к юго-западу от небольшого города Дуарнене в департаменте Финистер. По данным европейского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине двух километров.

На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.