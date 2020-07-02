Вчера на Сейшелах Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков отпраздновали годовщину их романа. За минувший год влюбленные ссорились, расставались, но, найдя общий язык и наладив отношения, перешли на другой, более серьезный этап.



Так, в середине апреля Ира объявила о своей беременности от Димы. Парень обрадовался такому событию и в романтичной атмосфере позвал свою возлюбленную замуж. Счастливая девушка ответила согласием и теперь ждет их возвращения в Росиию, чтобы подать заявление в ЗАГС и начать подготовку к свадьбе.



Сейчас будущие родители все время посвящают выбору имени для малыша, а также обсуждению отдельных аспектов воспитания ребенка, готовясь к предстоящим бессонным ночам и другим лишениям родительства. Также они переживают из-за своего вынужденного пребывания на Острове Любви, где ребята оказалась в заточении из-за пандемии коронавируса.