Эксперты заявили об очередном последствии, которое сопровождает перенёсших коронавирусную инфекцию.

О новом симптоме у переболевших коронавирусом рассказали на сайте информационного портала Слово и Дело.

Назван малоизвестный и опасный симптом Covid-19

В названном СМИ передали информацию британского Университета касательно обнаружения шума в ушах после Covid-19.

Сообщается, что учеными было проведено обследование 3103 человек с тиннитусом — постоянным шумом в ушах.

По результатам данного исследования, опубликованного в специализированном издании Frontiers in Public Health, оказалось, что коронавирус способствовал усилению тиннитус у 40% пациентов, у 54% остался на прежнем уровне, а у 6% шум в ушах, наоборот, значительно ослабел.