Участник телепроекта «Дом-2» Павел Бабич никому не рассказывал о своём страшном диагнозе, который ему поставили в детстве. Оказывается, молодой человек долгое время лечился от рака крови, а сейчас заболевание находится в стадии ремиссии, но Павлу приходится постоянно следить за своим здоровьем и посещать врачей.



В отношениях между Павлом и Катей Скалон появился холодок. Девушка расстроена, что избранник не ставит её на первое место, а предпочитает больше внимания уделять своему здоровью, занятиям спортом, друзьям, своим целям и планам. Только после всего этого он думает о Кате, по её мнению. В эфире «Бородина против Бузовой» ведущая Ольга Бузова решила заступиться за молодого человека и рассказала, что у него есть веские причины, чтобы так себя вести.



Бузова рассказала, что Павлу ещё в детстве поставили страшный диагноз. Он продолжительное время боролся с раком крови, смог добиться ремиссии, но теперь постоянно вынужден пристально следить за своим здоровьем и самочувствием, ведь такое заболевание не лечится и может в любой момент дать о себе знать. На шоу Катя была в шаге от истерики, она сказала, что всегда поддерживает любимого, но хочет того же и взамен, после чего девушка покинула студию.